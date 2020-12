Stand: 24.12.2020 11:33 Uhr Rostock: Niedrigwasser - Scandlines sagt Fahrten nach Gedser ab

Die Fährrederei Scandlines hat am Sonntag kurzfristig alle bis zum Abend geplanten Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Gedser abgesagt. Nach Reedereiangaben kann die Fähre wegen des zu geringen Wasserstandes in Rostock vorerst nicht auslaufen. Damit fallen jeweils drei Passagen aus. Voraussichtlich um 20 Uhr werde der Fährbetrieb wieder aufgenommen. Alternativ könne bis dahin die Überfahrtmöglichkeit zwischen Puttgarden (Schleswig-Holstein) nach Rødby genutzt werden. Grund für das Niedrigwasser in Rostock ist der starke Wind aus südlichen Richtungen, der das Wasser aus dem Hafenbecken in die Ostsee drückt. | 27.12.2020 10:21