Rostock: Neues Forschungsgebäude für Elektrotechnik eröffnet

In Rostock ist am Vormittag ein neues Forschungsgebäude für die Elektrotechnik an der Universität Rostock eingeweiht worden. Der kupferfarbene Neubau führt mehrere Institute wie das der Nachrichtentechnik und der angewandten Mikroelektronik zusammen. Seit Oktober vergangenen Jahres ist das neue Gebäude schon in Betrieb, nun ist es offiziell eröffnet worden. Der Bau bietet Platz für Versuchslabore und neue Hörsäle für die rund 1.400 Studierende im Bereich der E-Technik. Die bisher genutzten Räume waren in Warnemünde. Der Bau hat insgesamt rund 11 Millionen Euro gekostet.

