Stand: 25.08.2022 14:18 Uhr Rostock: Neue Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau

Rostock bekommt eine neue Senatorin für Infrastruktur, Umwelt und Bau: Ute Fischer-Gäde übernimmt das Amt von Holger Matthäus (Die Grünen) ab Ende November. Dafür hat die Rostocker Bürgerschaft bei ihrer Sitzung mehrheitlich gestimmt. Die Grünen hatten Fischer-Gäde für den Posten vorgeschlagen. Derzeit leitet sie das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen in Rostock. Wie sie in in ihrer Vorstellungsrede sagte, will sie kürzere Wege und zügigere Entscheidungen für Verwaltungsprozesse. | 25.08.2022 14:17

