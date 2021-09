Rostock: Neue Saison startet mit Theaterfest Stand: 12.09.2021 07:53 Uhr Die neue Spielzeit beginnt heute am Volkstheater in Rostock. Ein Familienfest vor dem Großen Haus gibt traditionell den Auftakt dazu.

Intendant Ralph Reichel ist sich sicher, den Rückenwind aus dem Sommer mitzunehmen in die neue Saison. Da waren die meisten Aufführungen in der Halle 207 ausverkauft, wenn auch unter Corona-Auflagen. Trotz wirtschaftlicher Einbußen stehe das Haus gut da.

Künstlerinnnen und Künstler geben musikalische Kostproben

Beim Auftakt heute auf dem Theater-Vorplatz stellen sich alle Ensembles mit Auszügen aus ihren Neuproduktionen zum traditionellen Familienfest vor. Ringsherum warten Stände und Stationen auf neugieriges Publikum. Chor und Solisten präsentieren Ausschnitte aus Mozarts Oper "Die Hochzeit des Figaro" , die Ende September Premiere hat. Am Abend spielt die Norddeutsche Philharmonie zum 1. Philharmonischen Konzert mit Gustav Mahlers "Symphonie Nr. 6 a-Moll". Bereits am Sonnabend ist die Kleine Komödie Warnemünde mit der Premiere des Stücks "Offene Zweierbeziehung" in die neue Spielzeit gestartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.09.2021 | 08:00 Uhr