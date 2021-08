Stand: 19.08.2021 18:26 Uhr Rostock: Kompetenzzentrum für Spezialschiffe gegründet

Die Meyer-Gruppe will künftig in Rostock Spezialschiffe entwickeln und dafür ein neues Kompetenzzentrum schaffen. Zunächst wolle man etwa 50 Ingenieure einstellen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ein weiterer Ausbau sei geplant. Das Zentrum solle innovative Lösungen für den Schiffbau entwickeln, etwa klimafreundliche Antriebe. In der Produktion verlieren laut Unternehmen derzeit Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, etwa in der Rostocker Neptun-Werft, die mit rund 600 Mitarbeitern zu Meyer gehört. Sie hatte Ende Mai den Wegfall von bis zu 180 Stellen angekündigt. Grund sei die Corona-Krise. Gleichzeitig haben Ingenieure laut Unternehmen durch Einzelaufträge mehr zu tun.| 19.08.2021 19:22