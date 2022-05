Stand: 25.05.2022 15:05 Uhr Rostock: Neue Eisbärin aus den Niederlanden für den Zoo

Zuwachs für den Rostocker Zoo: Seit Dienstag lebt dort das sechsjährige Eisbärenweibchen Lili. Wie Zoodirektorin Antje Angeli heute mitteilte, wird sie künftig mit Noria auf einer Anlage im Polarium leben. Lili ist am 11. Dezember 2015 im Zoo am Meer in Bremerhaven geboren und 2017 in den Wildlands Adventure Zoo in den Niederlanden gewechselt. Aktuell ist die Eisbärin noch nicht regelmäßig in der Rostocker Anlage zu sehen. "Sie wird noch etwas Zeit zur Eingewöhnung brauchen", informierte Daniela Lahn, Kuratorin für Säugetiere. | 25.05.2022 15:02