Stand: 22.09.2020 14:14 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Neptun Werft fürchtet um Arbeitsplätze

Die anhaltende Krise im Kreuzfahrt-Tourismus könnte sich langfristig auch auf die Neptun Werft in Rostock auswirken. Das Mutterunternehmen Meyer Werft im niedersächsischen Papenburg hat angekündigt, statt drei nur noch zwei Schiffe pro Jahr bauen zu wollen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Mit Neubauten sei frühestens ab 2022 zu rechnen. Das Unternehmen sieht sich in Existenznot. In Rostock arbeiten rund 700 Menschen auf der Neptun Werft. Die Auftragsbücher sind noch bis 2022 voll. | 22.09.2020 14:14