Stand: 09.03.2022 10:47 Uhr Rostock: Neptun-Werft baut künftig schwimmende Häuser

Auf der Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde sollen zukünftig auch schwimmende Gebäude produziert werden. Das kündigte das Mutterunternehmen, die Papenburger Meyer-Werft, am Mittwoch an. Die Werft will mit einem deutsch-finnischen Gemeinschaftsunternehmen den weltweiten Markt für schwimmende Großimmobilien ins Visier nehmen. Es sollen bei freien Kapazitäten künftig schwimmende Hotel- und Freizeitanlagen, Villen sowie öffentliche Gebäude für wassernahe Städte gebaut werden. Kerngeschäft bleibe aber der Schiffbau, hieß es. | 09.03.2022 10:47

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.03.2022 | 11:00 Uhr