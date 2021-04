Stand: 29.04.2021 05:55 Uhr Rostock: Nächtliche Ausgangssperre bisher eingehalten

In Rostock ist die erste Nacht, in der eine Corona-bedingte Ausgangssperre gilt, reibungslos verlaufen. Das sagte ein Sprecher der Polizei NDR 1 Radio MV. Die Beamten hätten keine Menschen getroffen, die unerlaubt auf der Straße waren. In Rostock gilt seit Mitternacht die bundesweite Corona-Notbremse mit einer Ausgangssperre zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr. Der Zoo und Baumärkte dürfen nur mit einem negativen Test betreten werden. | 30.04.2021 05:57