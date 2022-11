Stand: 06.11.2022 17:00 Uhr Rostock: Nächste Niederlage für Seawolves-Basketballer

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat am Sonntag die zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Gegen das zuletzt in fünf Partien sieglose Tabellenschlusslicht Brose Bamberg unterlag der Aufsteiger in der Rostocker Stadthalle mit 86:97 (49:47). Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Christian Held war Tyler Nelson (19 Punkte).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.11.2022 | 17:00 Uhr