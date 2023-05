Stand: 08.05.2023 07:48 Uhr Rostock: Nach dem Fund zwei toter Männer - kein Fremdverschulden

Zweieinhalb Wochen nach dem Fund zwei toter Männer in einer Wohnung in Rostock wurden die Ermittlungen abgeschlossen. Fremdverschulden könne ausgeschlossen werden, so die Staatsanwaltschaft am Morgen. Die genaue Todesursache konnte allerdings nicht mehr geklärt werden. Nach Hinweisen einer Nachbarin waren am 21. April in der Wohnung eines 73 Jahre alten Mannes dessen Leichnam und der seines 64 Jahre alten Untermieters gefunden worden. Die Männer sollen zuvor seit mehreren Wochen nicht mehr gesehen worden sein.

