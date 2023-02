Stand: 14.02.2023 14:37 Uhr Rostock: Nach Corona-Pause rund 40.000 zur Ostseemesse erwartet

Vom 1. bis 5. März findet in Rostock nach zweijähriger Corona-Pause die 31. Ostseemesse statt. Auf dem Gelände der Hansemesse werden dazu rund 40.000 Besucher und 200 nationale und internationale Aussteller erwartet. Auf einer Sonderfläche werden kleinere regionale Manufakturen aus Mecklenburg-Vorpommern vertreten sein. In der auf 1.000 Quadratmetern angelegten Blumenschau wird das Thema "Mein Heimathafen" in bunter Blütenpracht zu sehen sein. Am ersten Messetag ist der Eintritt kostenfrei, für alle anderen Tage gibt es die Tickets im Internet oder im Vorverkauf.

