Rostock: Nach Auto-Bränden sucht Polizei Zeugen

Nach dem Brand zweier Autos im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilte, hatten Einwohner am Sonntagmorgen die Feuerwehr verständigt. Als sie eintraf, brannte ein Auto bereits in vollem Ausmaß. Ein daneben parkendes Auto geriet ebenfalls in Brand. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht Zeugen, denn ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden, hieß es. Da es in der Gegend in der Vergangenheit ähnliche Brände gab, könne ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

