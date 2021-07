Stand: 16.07.2021 07:11 Uhr Rostock: NATO-Minenabwehrverband zu Gast in Hohe Düne

Der NATO-Mienenabwehrverband, bestehend aus zwei deutschen und einem lettischen Schiff, ist an diesem Wochenende zu Gast in Rostock Hohe Düne. Unterwegs sind der Tender "Elbe" und das Minenjagtboot "Homburg" zusammen mit dem lettischen Minenjäger "Talivaldis". Mit dabei ist ein Führungsstab von 15 internationalen Offizieren, der zum ersten Mal von einem US-Navy Offizier geführt wird. Die Soldatinnen und Soldaten laufen auf ihrem mehrmonatigen Einsatz unter anderem Häfen in Großbrittanien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen an. Der NATO-Minenabwehrverband besteht seit dem Jahr 2002 und soll unter anderem Seewege sichern und Altlasten wie Minen und Munition aus dem zweiten Weltkrieg beseitigen. Diese stellen bis heute eine Gefahr für den Seeverkehr dar. | 16.07.2021 07:11