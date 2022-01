Stand: 21.01.2022 19:18 Uhr Rostock: Mutmaßlicher Fahrradtäter gestellt

Zivilbeamte der Polizei haben heute morgen in Rostock einen Mann gestellt, der mutmaßlich in 16 Fällen Frauen angegriffen hat. Dabei soll er vom Fahrrad aus die Frauen mit Flüssigkeit übergossen und in zwei Fällen mit einem Stock geschlagen haben. Zum Motiv des 33-jährigen Deutschen könne noch nichts gesagt werden, hieß es. | 21.01.2022 19:13

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.01.2022 | 19:00 Uhr