Rostock: Mutmaßliche Schleuser gestoppt

Im Rostocker Überseehafen sind mutmaßliche Schleuser festgenommen worden. Ein Mann, zwei Frauen und sechs Kinder, waren mit der Fähre aus Schweden gekommen, sie fielen der Polizei an einer Tankstelle auf. Dort blieben sie längere Zeit in einem Großraumtaxi sitzen, ohne zu tanken oder den Shop zu besuchen. Kurz nachdem die Gruppe in Richtung Berlin abgefahren war, stoppten die Polizisten das Taxi und kontrollierten die Fahrgäste. Nur der Fahrer hatte Ausweispapiere dabei, alle zehn Personen wurden mit auf die Dienststelle genommen. | 15.08.2020 18:23