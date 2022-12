Stand: 22.12.2022 15:09 Uhr Rostock: Mutmaßliche Moped-Diebe gestellt

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Rostock Donnerstagnacht, kurz nach 1 Uhr zwei mutmaßliche Moped-Diebe gestellt. Zunächst hatten sich sechs Jugendliche an den Kleinkrafträdern zu schaffen gemacht, nach vier von ihnen wird noch gefahndet. Insgesamt wurden vier Mopeds und diverses Werkzeug sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

