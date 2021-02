Stand: 10.02.2021 13:40 Uhr Rostock: Müller-von Wrycz Rekowski verlässt Hansa-Aufsichtsrat

Der Rostocker Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski gibt sein Amt im Aufsichtsrat des FC Hansa Rostock ab. Das gab der Fußball-Drittligist am Mittwoch bekannt. Der 52-Jährige wolle künftig nur noch seiner hauptamtlichen Tätigkeit und Funktion als Stadtvertreter in Rostock nachkommen, teilte der Club mit. Hintergrund ist dabei auch ein möglicher Interessenskonflikt. Als Finanzsenator ist Müller-von Wrycz Rekowski eine zentrale Figur in den Verhandlungen der Stadt mit dem Verein über einen möglichen Kauf des Ostseestadions. Wer nun den frei gewordenen Posten besetzen wird, ist noch nicht entschieden worden. | 10.02.2021 13:39