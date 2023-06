Stand: 12.06.2023 06:33 Uhr Rostock: Motorradfahrer mit 114 km/h in 50-er-Bereich kontrolliert

Am Wochenende hat die Polizei bei Verkehrskontrollen im Großraum Rostock verstärkt auf Geschwindigkeitsverstöße kontrolliert. Bei sechs Stationen mit dem Lasermessgerät wurden insgesamt 130 Fahrzeugführer gemessen. Dabei seien 32 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden - davon 20 im Bußgeldbereich. Drei Fahrer erwartet ein Fahrverbot und ein Eintrag in das Verkehrszentralregister in Flensburg. Spitzenreiter war ein 38-jähriger Motorradfahrer mit gemessenen 114 km/h bei erlaubten 50 km/h. Ihm droht ein Fahrverbot, ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro und ein Eintrag in Flensburg.

