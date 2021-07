Rostock: Mobile Impfteams in Shoppingzentren Stand: 20.07.2021 06:51 Uhr In Rostock können sich die Menschen in den nächsten Tagen beim Einkaufen impfen lassen. Mobile Impfteams richten sich gerade in zwei beliebten Einkaufszentren in der Stadt ein. Anmeldungen sind nicht nötig.

Impfwillige Menschen können sich in den nächsten Tagen in zwei beliebten Shoppingzentren in Rostock impfen lassen. Und das möglichst leicht zwischen zwei Einkäufen in leerstehenden Geschäften. Sie brauchen keine Anmeldung und können sich ohne extra Anfahrtsweg eine Impfung verabreichen lassen. Dafür werden sich Dienstag und am kommenden Freitag Impfteams im Südstadt-Center und am Donnerstag im Warnowpark im Stadtteil Lütten Klein einrichten.

Mobile Impfteams auch in Zukunft möglich

Wenn die Aktion gut angenommen wird, sollen solche Impfaktionen in Einkaufszentren oder auf Wochenmärkten auch künftig möglich sein, heißt es aus der Rostocker Stadtverwaltung. In den regulären Impfzentren bleiben immer wieder Termine frei. In der vergangenen Woche zum Beispiel stellte die Stadt 3.000 Termine ohne Anmeldung zur Verfügung, davon wurden aber nur gut 400 genutzt.