Rostock: Mitarbeiter von Flüchtlingsunterkunft bei Messerangriff verletzt

Bei einem Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft in Rostock-Schmarl ist am Sonntagabend ein Mitarbeiter von einem Bewohner verletzt worden. Laut Polizei hatte der Angestellte einem 23-jährigen Tunesier wegen dessen wiederholten Drogenekonsums in der Einrichtung Hausverbot erteilt. Daraufhin wurde er von dem Mann mit einem Messer attackiert und am Hals verletzt. Der 20-jährige Mitarbeiter kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter flüchtete, konnte aber ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

