Stand: 15.04.2021 06:39 Uhr Rostock: Mit gefälschten Zeugnissen als Pfleger eingestellt

Wegen des Vorwurfs der Urkundenfälschung und des Diebstahls muss sich von heute an ein 54-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock verantworten. Er soll sich mit gefälschten Zeugnissen in verschiedenen Rostocker Pflegeeinrichtungen als Pfleger beworben haben. In einem Fall hatte er Erfolg. Als Pflegekraft angestellt, soll er eine Heimbewohnerin bestohlen haben. Ende des Monats könnte ein Urteil ergehen. | 15.04.2021 06:39