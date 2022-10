Stand: 18.10.2022 07:39 Uhr Rostock: Migrantenrat feiert 30-jähriges Bestehen

Der Migrantenrat Rostock feiert heute sein 30-Jähriges Bestehen. Dazu werden am Abend 150 Gäste aus Gesellschaft und Politik im Rathaus erwartet. Der Rat war 1992 nach den Ausschreitungen von Lichtenhagen gegründet worden und ist nach eigenen Angaben Sprachrohr der rund 15.000 ausländischen Menschen in Rostock. Er hat Informations- sowie Anhörungsrecht in der Bürgerschaft und arbeitet in Ausschüssen und Ortsbeiräten mit.

