Stand: 03.09.2022 17:06 Uhr Rostock: Mieterhöhung für Studierende in MV

Studierende in Rostock müssen sich auf steigende Mieten einstellen. Nach aktuellen Hochrechnungen des Studierendenwerks in der Hansestadt müssten die Mieten in den Wohnheimen zum kommenden Jahr um 57 Euro angehoben werden, allein um die steigenden Energiekosten auszugleichen. Bereits zum kommenden Wintersemester steige die Durchschnittsmiete leicht. Grund seien auch höhere Unterhaltskosten. Der Studierendenwerk-Geschäftsführer Kai Hörig fordert einen staatlichen Energiekostenzuschuss für Studierende, um soziale Härten abzufedern. | 03.09.2022 17:06

