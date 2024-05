Stand: 23.05.2024 16:55 Uhr Rostock: Meyer-Werft in Krise - Neptun-Werft aktuell nicht betroffen

Die Meyer-Werft ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Das Unternehmen hat, wohl auch auf Druck der Banken, einen Sanierer beauftragt. Auf der Neptun-Werft in Rostock hat Firmenchef Eickens gemeinsam mit Chef-Sanierer Schmitz jüngst Entlassungen ausgeschlossen. Die Auftragslage sei gut, heißt es von der IG Metall. Das Wirtschaftsministerium in Schwerin reagierte zurückhaltend. Man sei immer mit der Werft im Gespräch, heißt es auf Anfrage, da gehe es auch um die wirtschaftliche Lage und da gelte Vertraulichkeit. Die Frage von Bürgschaften oder Landeshilfen stelle sich nicht.

