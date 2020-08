Stand: 17.08.2020 15:37 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostock: Messe nimmt im Herbst Betrieb wieder auf

Im Herbst soll es in Rostock wieder mehrere Messen geben. Allerdings werden weitaus weniger Veranstaltungen möglich sein als geplant. Zudem gelten strenge Hygiene-Vorschriften. Den Auftakt bildet Ende September die Baumesse RoBau. Die Veranstalter erwarten mit 12.000 Besucherinnen und Besuchern etwas weniger Zulauf als in den Vorjahren. Später folgen die jobfactory und die Rassehundeausstellung. Abgesagt sind die Spielemesse Spielidee sowie die Gastronomiemesse Gastro. In den Hallen müssen die Besucher Mund-Nase-Masken tragen sowie Sicherheitsabstände einhalten. | 17.08.2020 15:38