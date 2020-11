Stand: 07.11.2020 13:24 Uhr Rostock: "Mein Schiff 4" macht im Überseehafen fest

Ein Kreuzfahrtschiff der TUI Flotte, die "Mein Schiff 4", ist in den Rostocker Überseehafen eingelaufen. Das 293 Meter lange Schiff soll mit einer Rumpfbesatzung von etwa 70 Crewmitgliedern in den Wintermonaten in Rostock bleiben und auf den geplanten Neustart im kommenden Frühjahr vorbereitet werden, so das Unternehmen. Aktuell wurden alle Fahrten mit Gästen ausgesetzt. | 07.11.2020 13:25