Stand: 31.05.2024 06:10 Uhr Rostock: Mehrfamilienhaus nach Kellerbrand evakuiert

In der Nacht musste die Feuerwehr in Rostock ein Mehrfamilienhaus evakuieren. Grund war ein Brand im Keller des 16-geschossigen Hochhauses in Lütten Klein. Laut Polizei war aus dem Keller starker Rauch in die unteren acht Wohnungen gezogen, daher mussten deren Bewohner kurzzeitig das Haus verlassen. Nachdem die Feuerwehr den Kellerbrand gelöscht und alle Räume noch einmal kontrolliert hatte, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

