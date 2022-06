Stand: 05.06.2022 15:38 Uhr Rostock: Mehrere Brände gelegt

In Rostock-Dierkow haben Unbekannte am Sonntagmorgen an mehreren Stellen Mülltonnen und Sperrmüll angezündet. Dabei wurden laut Polizei auch ein Moped und ein Fahrrad Raub der Flammen. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Feuer. Die Fahndung nach den Brandstiftern blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an. | 04.06.2022 15:02

