Stand: 22.05.2022 13:29 Uhr Rostock: Mehr als 2.500 Teilnehmer beim 30. Citylauf

Der Rostocker Citylauf - einer der größten Volksläufe Mecklenburg-Vorpommerns - hat am Sonntag seine 30. Auflage erlebt. Fünf verschiedene Strecken konnten absolviert werden - vom drei Kilometer langen Kinder- und Familienlauf bis hin zum Halbmarathon. Die Hauptstrecke über 10 Kilometer gewann bei den Herren Karl Dietrich, bei den Frauen Marie Hauser, beide Läufer kommen aus Rostock. Insgesamt waren mehr als 2.500 Läuferinnen und Läufer aus 21 Nationen am Start. Auch wenn der Teilnehmerrekord verpasste wurde, war Organisator Roman Klawun zufrieden. "Es ist Jubiläum, wie soll man da nicht glücklich sein über so viele Teilnehmer und tolle Stimmung." In der Innenstadt gab es aufgrund des Citylaufes für Autofahrer zahlreiche Behinderungen. | 22.05.2022 13:28

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 22.05.2022 | 14:00 Uhr