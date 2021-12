Stand: 24.12.2021 12:03 Uhr Rostock: Mehr als 250 Menschen zum Impfen in Laage

Mehr als 250 Menschen haben sich am Freitag bis 12 Uhr am Impfstützpunkt des Landkreises Rostock am Flughafen Laage gegen Corona impfen lassen. Gegenüber NDR 1 Radio MV sprach Impfmanager Roman Stieler von übertroffenen Erwartungen und wertete den ersten Tag als großen Erfolg. Der Impfstützpunkt am Flughafen Laage ist auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Termin-Anmeldung ist nicht nötig. | 24.12.2021 12:10

