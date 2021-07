Stand: 26.07.2021 14:12 Uhr Rostock: Meerschweinchen im Zug vergessen

Ein vergessenes Meerschweinchen hat in Rostock einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Die Beamten wurden am Sonntag wegen eines "herrenlosen" Pakets im Zug von Stralsund nach Rostock alarmiert. Ob von dem Pappkarton eine Gefahr ausging, war für sie unklar, teilte die Polizei mit. Mit einer Taschenlampe leuchteten sie in den mit schwarzem Klebeband umwickelten Karton, der oben Löcher hatte. Sie entdeckten ein Meerschweinchen, das offenbar vergessen worden war. Das Tier sei in einem "vernünftigen Zustand" gewesen, berichteten die Retter. Es kam in eine Tierklinik. Der Besitzer oder die Besitzerin des kleinen Tieres wurde noch gesucht. | 26.07.2021 14:12