Rostock: Mauer stürzt bei Sturm um - Arbeiter verletzt

Ein schwer verletzter Mann, beschädigte Autos und umgeknickte Bäume - das ist die Bilanz des Sturms, der am Donnerstagnachmittag vor allem über den Westen Mecklenburg-Vorpommerns zog. In Rostock wurde ein Bauarbeiter verletzt, als eine Mauer auf einer Baustelle in der Nähe der Holzhalbinsel umstürzte - offenbar durch den starken Wind, sagte ein Polizeisprecher. Der Arbeiter wurde von den herabfallenden Steinen schwer an den Beinen verletzt. | 20.11.2020 07:22