Stand: 23.03.2022 17:13 Uhr Rostock: Maskenverweigerer greifen Straßenbahn-Kontrolleure an

Vier Maskenverweigerer haben am Nachmittag in Rostock drei Kontrolleure angegriffen. Laut Polizei sollen die Jugendlichen während einer Kontrolle plötzlich auf die RSAG-Angestellten eingeschlagen und zwei von ihnen verletzt haben. Danach flohen die Angreifer in Richtung Stadthafen. Ein 21-jähriger konnte bereits gestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. | 23.03.2022 17:15