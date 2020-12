Stand: 11.12.2020 12:55 Uhr Rostock: Maskenpflicht in der Innenstadt

Von Montag bis Freitag zwischen 10 und 19 Uhr müssen Passanten in der Fußgängerzone rund um die Kröpeliner Straße, im Bahnhofsbereich und am Alten Strom in Warnemünde einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Es herrscht Alkoholverbot. Treffen dürfen sich maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten. | 11.12.2020 12:20