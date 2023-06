Stand: 20.06.2023 08:44 Uhr Rostock: Maritimer Zukunftsbeirat gegründet

In Rostock hat sich der Maritime Zukunftsbeirat für Mecklenburg-Vorpommern offiziell gegründet. Das Gremium ist mit 20 Experten aus der gesamten maritimen Branche besetzt. Vertreter der Werften, der Zulieferindustrie, der Häfen, der Reedereien, der Hochschulen und wissenschaftlicher Einrichtungen sind mit dabei. Der Beirat soll Impulse für den Transformationsprozess in der maritimen Wirtschaft und die Zukunft des Schiffbaus in Mecklenburg-Vorpommern geben.

