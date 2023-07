Stand: 20.07.2023 16:56 Uhr Rostock: Mädchen sexuell belästigt

Im Rostocker Stadtteil Dierkow soll in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine 14-Jährige sexuell belästigt worden sein. Die Jugendliche war mit ihrem Hund unterwegs, als sie überfallen wurde. Laut Polizei war das Mädchen kurz vor Mitternacht in der Hinrichsdorfer Straße unterwegs. Auf Höher des Lidl-Marktes habe sich dann ein Mann von hinten an sie herangeschlichen, ihr ein Messer an den Hals gehalten und sie sexuell motiviert berührt. Anschließend ließ er von ihr ab. Verletzt wurde sie dabei nicht. Das Mädchen beschrieb den Mann als 1 Meter 80 groß, mit weißer Maske, rotem Kapuzenshirt und tiefer Stimme. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, unter anderem sollen während des Geschehens zwei Straßenbahnen an dem Tatort vorbei gefahren sein.

