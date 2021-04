Rostock: Lütten Klein wird Standort für Zoll-Hochschule Stand: 18.04.2021 17:08 Uhr Die Stadt Rostock kann sich über eine große Neuansiedlung freuen. Der Zoll wird in der Hansestadt eine Hochschule für mehrere Hundert Nachwuchskräfte bauen.

Wie Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) NDR 1 Radio MV am Sonntag sagte, soll der Campus Platz für 400 bis 600 Studierende bieten. Seit vergangenem Sommer habe es Verhandlungen mit dem Bund gegeben. Der hatte explizit eine Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern und einer Universität als Standort gesucht und sich nun für Rostock entschieden. Die neue Hochschule in Rostock soll Nachwuchskräfte im gehobenen Zolldienst ausbilden. Im Jahr 2024 könnte bereits der Betrieb aufgenommen werden. Wann der Bau beginnt, ist noch unklar.

Madsen hofft auf bessere soziale Durchmischung in Lütten Klein

Es sei großartig, dass mit der Neuansiedlung zahlreiche junge Leute in die Stadt kämen, sagte Madsen. Errichtet werden soll die Hochschule seinen Worten zufolge an der Möllner Straße in Lütten Klein. Dadurch ergebe sich die Möglichkeit, eine bessere soziale Durchmischung in den Stadtteil zu bekommen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sprach von einer "großartigen Entscheidung". Mecklenburg-Vorpommern biete beste Voraussetzungen für die Ausbildung von Fachkräften.

