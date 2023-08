Stand: 16.08.2023 16:24 Uhr Rostock: Lokführer überwältigt mutmaßlichen Sexualstraftäter

Ein Lokführer hat am Mittwochmorgen in seinem Zug zwischen Tessin und Rostock einen mutmaßlichen Sexualstraftäter mit Gewalt gestoppt. Laut Polizei hatte sich der 28-Jährige zu einer 21-Jährigen im Zug gesetzt, sie gegen ihren Willen an intimen Stellen angefasst und aggressiv durch den Zug verfolgt. Beim Halt an einem Bahnhof sei der Lokführer eingeschritten und habe den Mann aufgefordert, die junge Frau in Ruhe zu lassen. Als der Angreifer daraufhin versuchte, den Bahnmitarbeiter zu beißen, habe dieser mit einem Faustschlag reagiert. Am Bahnhof in Rostock nahm die Bundespolizei den offenbar betrunkenen Tatverdächtigen fest. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

