Stand: 04.11.2022 13:45 Uhr Rostock: Lokalsender TV Rostock stellt Insolvenzantrag

Der regionale Fernsehsender TV Rostock steht nach mehr als 20 Jahren vor einer ungewissen Zukunft. Der Betreiber hat beim Amtsgericht der Hansestadt einen Insolvenzantrag gestellt. Die Krise zahlreicher Unternehmen wirkt sich auch auf den größten Lokal-TV-Anbieter in Mecklenburg-Vorpommern aus. Nach NDR Informationen können bis zum Jahresende zwar alle Rechnungen beglichen werden, so dass auch der Sendebetrieb wie bisher fortgesetzt wird. Der Betreiber erwartet aber bei den Planungen für das kommende Jahr, dass nicht alle Kosten gedeckt werden können. Der Sender finanziert sich fast ausschließlich über Werbeeinnahmen lokaler Unternehmen. Wie es ab Januar weitergeht, sei noch unklar, hieß es. Es sei aber geplant, den Geschäftsbetrieb in geänderter Form mit digitalen Konzepten fortzusetzen. TV Rostock ist in Rostock, Bad Doberan, Kühlungsborn und Ribnitz-Damgarten in mehr als 130.000 Haushalten über das Kabelnetz sowie über das Internet zu empfangen.

