Rostock: Lkw auf A19 umgekippt - Fahrer und Beifahrer verletzt

Ein umgekippter Lastwagen sorgt auf der A19 weiter für Behinderungen. Der mit leeren Obstkisten beladene Sattelzug war in der Nacht zu Freitag zwischen Rostock Süd und Kessin in Fahrtrichtung Berlin verunglückt. Der Fahrer wurde leicht, sein Beifahrer schwer verletzt. Der Lkw soll quer über alle drei Fahrspuren gestanden und diese blockiert haben. Die Unfallursache ist noch unklar. Noch am Morgen war die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin nur einspurig befahrbar. | 13.05.2022 06:26