Rostock: Lange Straße wird zur Fahrradstraße

In Rostock wird die Lange Straße als Modellversuch zunächst für ein Jahr zur Fahrradstraße. Autos und Motorräder müssen den Radfahrern Vorrang einräumen, wie schon auf fünf anderen Fahrradstraßen, unter anderem in den Stadtteilen Lichtenhagen, Warnemünde oder der Südstadt. Laut Rostocker Stadtverwaltung sollen bis zum kommenden Jahr Radfahrer noch auf zehn weiteren Straßen Vorrang erhalten. Kritik am Modellprojekt kam jedoch von Wirtschaftsverbänden. | 25.05.2022 10:28

