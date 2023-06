Stand: 21.06.2023 08:17 Uhr Rostock: Landgericht will Entscheidung zu Kranunfall treffen

Das Rostocker Landgericht will am Mittwochmittag eine Entscheidung im Verfahren des Verladeunfalls mit zwei Hafenmobilkränen treffen. Es muss sich dabei nicht um ein Urteil handeln, das Gericht kann auch weitere Verfahrensvorgaben machen. Die beiden jeweils mehr als 400 Tonnen schweren Kräne waren Anfang 2020 beim Verladen auf das unter niederländischer Flagge fahrende Schwergutschiff "Jumbo Vision" in das Rostocker Hafenbecken gefallen. Die Versicherung des Kranherstellers hatte ein Rostocker Umschlagsunternehmen auf eine Zahlung von 7,5 Millionen Euro verklagt. Die Kräne hatten einen Wert von 6,8 Millionen Euro.

