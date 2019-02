Stand: 20.02.2019 15:10 Uhr

Rostock-Laage: Laudamotion und FlyEgypt kommen

Hoffnungsschimmer nach der Krisenstimmung: Nur wenige Tage nach dem Airline-Aus von Germania und Flybmi hat die Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage, Dörthe Hausmann, heute zwei Erfolge vermeldet: Neben der österreichischen Billig-Fluggesellschaft Laudamotion will künftig auch die Airline FlyEgypt Flugzeuge von Rostock aus in Urlaubsziele abheben lassen. Dies teilte Hausmann am Nachmittag mit. Damit hat der Flughafen, der wegen der Insolvenzen von Germania und Flybmi vor wenigen Tage keine regulären Flugverbindungen mehr hatte, nun wieder drei Gesellschaften, die ihn anfliegen.

Flüge ans Rote Meer

Bei FlyEgypt legt es der Name der Airline nahe: Es geht da um Flüge nach Hurghada am Roten Meer in Ägypten. Erster Start soll am 2. Juli sein. Es fliegen Maschinen vom Typ Boing 737-800 mit 189 Plätzen, so die Flughafengesellschaft. Ab- und Anflug sind jeweils am Dienstag - und das zunächst bis Oktober. Die Flugtickets können bereits gebucht werden, teilte der Airport mit. Die ägyptische Fluggesellschaft sei am Standort Rostock bekannt, so Geschäftsführerin Hausmann, und habe bereits im vergangenen Jahr Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern nach Nordafrika gebracht.

Laudamotion fliegt nach Mallorca

Ebenfalls heute wurde bekannt, dass die österreichische Billig-Fluggesellschaft Laudamotion den Flughafen Rostock-Laage in ihr Streckennetz aufnehmen will. Von diesem Sommer an sollen mehrere Verbindungen zwischen Deutschland und der spanischen Ferieninsel Mallorca bedient werden.

Flüge bereits verfügbar

Auf der Internetseite der Ryanair-Tochter-Gesellschaft können Reisende bereits Flüge buchen. Demnach wird die Strecke ab 13. Juni jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend angeflogen, teilweise für weniger als 30 Euro pro Strecke. Zuvor hatte bereits die Airline "Corendon" angekündigt, zwei Mal in der Woche Flüge in die Türkei anzubieten.

Streit um Einstieg des Landes

Nach den Insolvenzen der beiden Airlines hatten die Flughafen-Gesellschafter - ein kommunaler Betrieb der Hansestadt Rostock, der Landkreis Rostock sowie die Gemeinde Laage - einen Einstieg des Landes gefordert. Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) hatte dies abgelehnt. Das Land gibt seit 2014 jährlich eine Million zum Flughafen hinzu. Seit den Insolvenzen sind die knapp 200 Beschäftigten am Flughafen in Kurzarbeit.

