Stand: 16.07.2021 15:35 Uhr Rostock-Laage: Lange Nacht des Impfens beginnt

Am Flughafen Rostock-Laage beginnt um 18 Uhr die sogenannte Lange Nacht des Impfens. Bis Sonnabend 8 Uhr wird quasi durchgehend geimpft. Zusätzlich gibt es einen Grill-Abend, Party-Häppchen und freie Getränke, Vorträge von Ärzten und Ärztinnen rund um das Thema Impfen und am Morgen ein Frühstücks-Angebot. Für Mitternacht ist außerdem eine geheime Überraschungs-Aktion angekündigt. Das Ganze soll speziell Menschen ansprechen, die zu den regulären Zeiten nicht können, weil sie zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten. Das Angebot richtet sich aber auch an junge Leute ab 16. Zur Wahl stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. | 16.07.2021 15:35