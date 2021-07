Stand: 16.07.2021 18:31 Uhr Rostock-Laage: Lange Nacht des Impfens

Am Flughafen Rostock-Laage hat am Freitagabend die "Lange Nacht des Impfens" begonnen. Bis Sonnabend 8 Uhr wird durchgehend gegen Corona geimpft. Zusätzlich gibt es einen Grill-Abend, Party-Häppchen und freie Getränke, Vorträge von Ärzten und Ärztinnen rund um das Thema Impfen und am Morgen ein Frühstücks-Angebot. Für Mitternacht wurde außerdem eine Überraschungs-Aktion angekündigt. Die "Lange Nacht des Impfens" soll Menschen ansprechen, die zu den regulären Zeiten Impf-Termine nicht wahrnehmen können, weil sie zum Beispiel im Schichtdienst arbeiten. Das Angebot richtet sich auch an junge Leute ab 16 Jahren. Zur Wahl stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. | 16.07.2021 15:35