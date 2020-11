Stand: 06.11.2020 18:24 Uhr Rostock-Laage: Hilfe für Airport angekündigt

Der Flughafen Rostock-Laage kann in der Corona-Krise auf finanzielle Hilfe vom Bund hoffen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die deutschen Flughäfen mit rund einer Milliarde Euro unterstützen, sofern sich die Länder zur Hälfte daran beteiligen. Davon würde auch Rostock-Laage profitieren. In diesem Jahr sind dort lediglich 22.000 Passagiere gezählt worden - ein Bruchteil der Abfertigungen in den vergangenen Jahren. | 06.11.2020 18:23