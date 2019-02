Stand: 18.02.2019 15:30 Uhr

Rostock-Laage: Flugverbindung nach Antalya ab April

Die Gesellschafter des krisengeschüttelten Flughafens Rostock-Laage stehen weiterhin zum Airport. Das ist das vorläufige Ergebnis eines Treffens der Gesellschafter des Standorts. "Voll und ganz" stünden die drei Gesellschafter zu ihrem Flughafen, erklärte Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann. Der Luftfahrtstandort in Mecklenburg-Vorpommern sei demnach nicht infrage gestellt. Eine offizielle Stellungnahme der kommunalen Teilhaber werde für den Nachmittag erwartet, heißt es.

Gesellschafter sind die Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding RVV (54,1 Prozent), der Landkreis Rostock (35,5) und die Gemeinde Laage (10,4). Die RVV ist eine 100-prozentige Gesellschaft der Hansestadt Rostock. Von den Gesellschaftern und dem Land wird der Flughafen mit insgesamt 2,8 Millionen Euro pro Jahr unterstützt.

Pegel erteilt Landesbeteiligung eine Absage

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) erteilte den Forderungen des Rostocker Bürgermeisters Roland Methling (parteilos) nach einer Beteiligung des Landes Mecklenburg-Vorpommerns mit Beihilfen oder als Gesellschafter des Landesflughafens unterdessen eine Absage. Pegel zog Parallelen zu 2014, als der Flughafen schon einmal mit Problemen zu kämpfen hatte: "Auch damals gab es Unkenrufe". Mit dem Kreuzfahrtgeschäft und der Flugschülerausbildung der Lufthansa am Standort Laage seien seitdem jedoch zwei zuverlässige Säulen hinzugekommen.

Flüge Laage-Antalya ab April möglich

Priorität für den Flughafen, die Gesellschafter und das Land hätten nun intensive Gespräche mit verschiedenen Fluggesellschaften, so Pegel. Ein vorläufiger Erfolg dieser Gespräche sei eine Verbindung nach Antalya. Von April an werde die Airline Corendon zwei Mal in der Woche Flüge in die Türkei anbieten. Zukünftig werde man außerdem eine Zusammenarbeit mit mehreren kleineren Airlines anstelle einer einzelnen anstreben, so Hausmann.

Aktuell kein Flugverkehr

Durch die Insolvenz von Flybmi, die kurz nach der Berliner Fluggesellschaft Germania am Wochenende ebenfalls Insolvenz angemeldet hatte, gibt es am Airport Rostock-Laage aktuell keine regulären Flugverbindungen mehr. Der Flugbetrieb ist weitestgehend zum Erliegen gekommen.

Tiefer Fall nach Höhenflug

Eine extrem bittere Nachricht nannte Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) die Insolvenz der Fluggesellschaft. Die Stadt als Mitgesellschafter und das Land selbst stünden nun vor großen Herausforderungen. Es würden weitere Einnahmen wegfallen, die Zukunft der Mitarbeiter sei ungewiss. Dabei habe der Airport 2018 noch das beste Ergebnis seiner Geschichte eingefahren, so Methling. Claus Ruhe Madsen, Präsident der IHK Rostock, schätzt die Situation als dramatisch ein. Die Wirtschaft brauche den Airport, jetzt müsse es darum gehen "durchzuhalten", damit nicht ein ganz wichtiges Stück Infrastruktur wegbreche.

Weitere Auswirkungen noch nicht absehbar

Welche Auswirkungen die erneute Pleite und die damit ausbleibenden Linienanbindungen darüber hinaus für den Flughafen haben werden, ist zur Zeit noch nicht absehbar. Das bisher veranschlagte Defizit für 2019 von circa 2,8 Millionen Euro wird sich aber voraussichtlich noch vergrößern. Zudem wäre die Kurzarbeitsregelung für einen Großteil der knapp 200 Beschäftigten, die Reduzierungen von bis zu zehn Wochenarbeitsstunden vorsah, praktisch hinfällig. Davon betroffen sind rund 100 Vollzeit- und circa 70 Teilzeit-Beschäftigte.

Passagierzahlen sinken drastisch

Bislang war Flybmi fast täglich von Laage nach München geflogen. Mit dem Airline-Aus werden die Passagierzahlen am Flughafen Rostock-Laage noch weiter sinken. Nach der Pleite von Germania Anfang Februar brachen die Passagierzahlen bereits auf geschätzt die Hälfte der bisherigen rund 300.000 Reisenden ein.

