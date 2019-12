Stand: 04.12.2019 17:33 Uhr

Rostock-Laage: Airport setzt auf neue Einnahmequellen

Der Flughafen Rostock-Laage will mit einem dreigliedrigen Geschäftsmodell in die schwarzen Zahlen. Das sagte Geschäftsführerin Dörthe Hausmann am Mittwoch im Güstrower Kreistag. Dies seien das Fluggeschäft, die Vermarktung eigener Flächen und der Ausbau zum Technologiestandort. Da das EU-Genehmigungsverfahren für Beihilfen erfolgreich beendet worden sei, bestehe erstmals Planungssicherheit für fünf Jahre.

Nach Insolvenzen in der Krise

Der Flughafen mit 181 Mitarbeitern war Anfang 2019 durch die Insolvenzen der Airlines Germania und flybmi in die Krise geraten. Dank der Überbrückungshilfe des Landes hätten die Monate bis zum Wiederaufbau des Flugverkehrs bewältigt werden können, sagte Hausmann. Es sei gelungen, die Einnahmen zu erhöhen, so dass keine zusätzlichen Beihilfen der Gesellschafter - die Städte Rostock und Laage sowie der Landkreis Rostock - notwendig waren. Pro Jahr wird der Flughafen mit 1,8 Millionen Euro von den Gesellschaftern und mit einer Million Euro vom Land unterstützt.

Verhandlungen mit weiteren Airlines im Gange

Derzeit gebe es die Lufthansa-Linie nach München mit zehn wöchentlichen Flügen. Die drei Airlines Laudamotion, Corendon und FlyEgypt bedienten touristische Verkehre. 2020 wird den Angaben zufolge Heraklion auf der griechischen Insel Kreta dazukommen, nicht mehr im Programm sein wird dagegen Palma de Mallorca. Mit der Fluggesellschaft Laudamotion konnte sich der Flughafen nicht über die Landeentgelte einigen. Es gebe zudem Verhandlungen mit anderen Gesellschaften. Schnelle Lösungen seien aber wegen der Stilllegung der Boeing-737Max-Flotte nicht umsetzbar, betonte Hausmann. Auch Kreuzfahrtpassagiere sollen wieder aus Südeuropa nach Laage geflogen werden, um dann anschließend eine Kreuzfahrt in Warnemünde zu beginnen. Hier sei auch wieder die Reederei Pullmantur an Bord, die dieses Jahr ihre Gäste über Malmö eingeschifft hatte.

Infrastruktur wird ausgebaut

Es sei zudem geplant, zwei Flugzeughallen mit Bürogebäude und einem dazugehörenden Vorfeld zu errichten. "Wir wollen Erlöse aus Vermietung generieren und durch den Aufbau des Bereichs Flugzeugwartung gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen", so die Flughafenchefin. Es gebe bereits einen Vorvertrag mit künftigen Mietern. Auch ein Förderantrag für den Bau sei beim Land bereits gestellt worden, so Hausmann.

Airport soll Technologiestandort werden

Darüber hinaus soll der Flughafen zum Technologiestandort werden. Dazu seien Kooperationen mit Herstellern von Airport-Technologie geplant, die getestet und weiterentwickelt werden soll. So sollen laut Hausmann technologiebezogene Arbeitsplätze entstehen. Zur Weiterentwicklung des Flughafens zum Luft- und Raumfahrtstandort werde eine Studie erarbeitet. Ein Weltraumbahnhof werde dort aber nicht entstehen.

Gesellschafter müssen Plänen noch zustimmen

Da einige der angesprochenen Punkte auch Investitionen erfordern, müssen die drei Gesellschafter den Plänen zustimmen und letztlich auch Geld bewilligen. So müsse beispielsweise für die zwei geplanten Hangars ein Millionenbetrag aufgebracht werden, so Hausmann. Im Landkreis Rostock gehen die Flughafen-Pläne jetzt in die Ausschüsse. Im Januar soll es auch eine gemeinsame Sitzung der Wirtschafts-Ausschüsse von Hansestadt und Landkreis geben. Hausmann hofft, dass es im ersten Quartal 2020 Beschlüsse gibt, um die ehrgeizigen Pläne umzusetzen.

