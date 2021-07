Rostock-Laage: 350 Menschen bei der "Langen Nacht des Impfens" Stand: 17.07.2021 10:54 Uhr Während einer "Langen Nacht des Impfens" in Rostock-Laage haben sich in der Nacht zu Sonnabend rund 350 Frauen und Männer gegen Corona impfen lassen.

Etwa 350 Menschen haben die "Langen Nacht des Impfens" im Impfzentrum im Flughafengebäude in Rostock-Laage genutzt, um sich eine Schutzimpfung gegen Corona geben zu lassen. Vor allem kamen Menschen, die zu den regulären Öffnungszeiten der Arztpraxen und Impfzentren kaum Zeit finden, sagte Dr. Robert Uhde, der die "Lange Nacht" initiert hatte. Laut Uhde konnten sich die Patienten einen Impfstoff wurden die Impfstoffe Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca gleichmäßig nachgefragt.



Arzt von hoher Nachfrage überrascht

Mit der hohen Nachfrage hatte Uhde nicht gerechnet. "Ich dachte vorher doch tatsächlich, wir würden hier Skat spielen", sagte der Arzt. Stattdessen war er mit seinem Impfteam fast ununterbrochen im Einsatz. In den Morgenstunden war er müde, aber sehr zufrieden. Die Veranstaltung wurde, so Uhde, wirklich von jenen Menschen genutzt, für die sie ursprünglich gedacht war: zum Beispiel Fernfahrer, Lieferanten und Zusteller, die tagsüber kaum Zeit für einen Impftermin haben. Als Rahmenprogramm bot die "Lange Nacht des Impfens" Vorträge zu den verschiedenen Impfstoffen, gemeinsames Grillen und Frühstück an.

Rostock plant "Impfungen To Go"

Die Stadt Rostock hatte in der vergangenen Woche zwischen Mittwoch und Freitag kurzfristig mehr als 3.000 Impftermine angeboten. Laut Stadtverwaltung wurden nur 400 gebucht. Deshalb bietet die Stadt in der kommende Woche "Impfungen To Go" in den Einkaufszentren Südstadt-Center und Warnowpark an.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Heute 2.000 Impfungen ohne Termin in Hamburg Für die Zweitimpfungen der ab 16-Jährigen würden Termine am 7. beziehungsweise 14. August vergeben. Weitere Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.07.2021 | 12:00 Uhr